Alzare il volume oltre il massimo su Android? C'è un'app Google

Sarà capitato anche a voi: siete in un ambiente rumoroso e il volume massimo di default del vostro smartphone Android non è esattamente dei più alti, cosa che non vi consente di sentire come si deve l'audio mentre state usando gli auricolari. In queste situazioni, usualmente viene da chiedersi come alzare il volume oltre il massimo.

Al netto del fatto che c'è un motivo se determinati dispositivi bloccano il volume massimo a una certa soglia, anche per cercare di evitare problemi legati all'udito (vi sarà capitato di imbattervi in determinati pop-up che chiedono se si è effettivamente sicuri di voler alzare), in determinati contesti effettivamente si potrebbe riscontrare un volume troppo basso per riuscire a sentire l'audio come si deve.

Questo lo sa anche Google, che infatti ha rilasciato gratuitamente sul Play Store l'applicazione Amplificatore, pensata per rendere più semplice udire le conversazioni e l'audio dei media del telefono anche a persone con disabilità uditiva. Questa soluzione è disponibile per dispositivi che possiedono una versione di Android pari alla 8.1 o superiore. Utilizzare l'app non è difficile: dopo aver fornito le autorizzazioni necessarie, basta fare tap sull'opzione "Media telefono" per poter gestire come amplificare l'audio e migliorare le frequenze (scegliendo se regolare insieme gli auricolari o meno). Risulta poi possibile effettuare un test premendo sull'icona musicale collocata in alto a sinistra.

In ogni caso, se l'applicazione Amplificatore non risponde alle vostre esigenze, potreste voler dare un'occhiata alle impostazioni audio del vostro specifico dispositivo, nonché magari scaricare un'app equalizzatore (basta, ad esempio, cercare "audio booster" sul Play Store per trovare diverse soluzioni utilizzate da un buon numero di utenti).