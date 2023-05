Tutti amano i LEGO, ma nessuno sa perché si chiamano così

Se i cartoni animati e i videogiochi hanno fatto un po’ di fatica in più per emanciparsi dall’etichetta “per bambini”, i mattoncini LEGO non hanno dovuto compiere il ben che minimo sforzo: piacciono a tutti. Oggi, tuttavia, siamo qui per rispondere a una domanda semplice, ma interessante: perché si chiamano così?

La risposta risiede nelle parole “leg godt”, che in danese significano “gioca bene”. L’espressione fu utilizzata per la prima volta dall’azienda nel 1934, quando i loro prodotti erano ancora realizzati in legno. Tuttavia, la svolta si ebbe nel 1947, quando il consiglio di amministrazione decise di produrre e vendere dei mattoncini in plastica; questo cambiamento radicale fu accompagnato anche dalla scelta di un nuovo nome, più universale ma comunque caratteristico: LEGO.

Solamente sette anni dopo, nel 1954, l’azienda danese depositò il marchio “LEGO” e, da allora, iniziò ad usarlo in tutto il mondo; per la precisione, oggi i mattoncini colorati sono venduti in più di 140 paesi e ne vengono prodotti ogni anni circa 36 miliardi.

Tramite un sofisticato sistema di aggancio che caratterizza, in maniera differente, ogni singolo pezzo, le componenti si piegano a qualsiasi progetto, basta avere un pizzico di fantasia. La ditta danese, onde evitare problemi di compatibilità e per incentivare anche l’acquisto dei singoli pezzi, ha numerato con precisione ogni mattoncino, per identificare le diverse forme e dimensioni che essi possono assumere. Inoltre, la numerazione dei pezzi è utilissima per seguire le istruzioni senza troppi fronzoli!

[Alan Chia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons]