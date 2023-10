Amanti dei benchmark, il tempo vola: 3DMark spegne 25 candeline

Se la sua pressoché totale evoluzione ha portato gli strumenti di 3DMark anche sugli smartphone Android, rendendo possibili i benchmark sintetici standardizzati persino sui dispositivi mobili, le sue radici sono chiaramente nel PC gaming.

La popolare suite di prova per PC da gaming (e non solo) ha spento la bellezza di 25 candeline, ben cinque lustri da quel lontano ottobre 1998 in cui usciva sul mercato 3DMark99, strumento supportato su Windows 95 e Windows 98 e che sfruttava le librerie Direct 6.0, evolvendosi poi per supportare anche le DirectX successive.

Da 3DMark99 si è passati all'edizione MAX, per aggiornarsi poi a ritmo quasi annuale con 3DMark2000 e versioni successive, fino a 3DMark06 e 3DMark11.

Oltre ad evolversi a livello grafico, nel recente passato della compagnia c'è stato anche un cambio di rotta importante per quel che riguarda la proposta commerciale, che nel tempo è passata da strumenti standalone soggetti ad aggiornamenti sino all'attuale sistema del contenitore con diversi "DLC" acquistabili separatamente, tra cui spiccano i popolari Time Spy, FireStrike, con relative edizioni Extreme a risoluzione e dettagli più elevati, e Port Royal.

Tra gli innesti più recenti si contano l'ottimo CPU Profile Benchmark, Storage Benchmark e il più specifico Speed Way, Benchmark realizzato con Lenovo per supportare anche le tecnologie più recenti, tra cui il Ray Tracing e il VRR.