Amanti della corsa? Amazon sconta questo Garmin Forerunner con fascia cardiaca

Se siete tra gli amanti della corsa, o in generale dello sport, Amazon quest'oggi ha lo sconto che fa per voi. Il colosso di Seattle infatti propone una riduzione molto interessante su un Garmin Forerunner, con tanto di fascia cardiaca Bluetooth inclusa.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli dello sconto:

Garmin Forerunner 245, Orologio Smart Gps Multisport, Black/Merlot & Hrm-Pro - Fascia Cardio Bluetooth E Ant+: 305,99 Euro (429,98 Euro)

L'orologio, e la relativa promozione, è rapidamente balzato al primo posto nella classifica dei prodotti più venduti nella categoria GPS da corsa, sintomo di come gli utenti stiano approfittando della promozione per poterlo portare a casa. Come dicevamo poco sopra, nella confezione è inclusa anche la fascia cardiaca Bluetooth che favorisce la rilevazione del battito e permette di ottenere dati ancora più precisi sulle calorie consumate e sulle fasce di battito, il che consente di migliorare l'allenamento.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 25 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni a 11,69 Euro e di tre anni a 16,69 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.