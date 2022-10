Ecco a voi Amasia, il prossimo supercontinente del mondo

Qualche eone fa c'è stata la Pangea, mentre in futuro ci sarà Amasia, il prossimo supercontinente del mondo. Gli scienziati hanno a lungo dibattuto sulla futura forma delle terre emerse del nostro pianeta, arrivando a una conclusione (quasi) definitiva.

I geologi affermano che Amasia impiegherà 280 milioni di anni per formarsi dai pezzi di Pangea al ritmo attuale. Quello che succederà sarà semplice: le Americhe si sposteranno verso ovest, mentre il continente asiatico verso est, nel frattempo l'Australia si sposterà a nord fino a quando non entrerà in collisione con l'Indonesia e sarà trasportata in quello che oggi è il Pacifico meridionale.

Capire il futuro movimento dell'Antartide non è mai stato facile, ma secondo il professor Zheng-Xiang Li della Curtin University, nel nuovo studio pubblicato sulla rivista National Science Review, è molto probabile che si sposterà anche nel Pacifico, aggiungendo che una zona in cui può spostarsi "sembra già formarsi verso la Nuova Zelanda".

Previsioni precedenti vedevano Amasia riunita attorno al Polo Nord, creando un'enorme calotta glaciale e raffreddando il pianeta, ma lo scienziato ha recentemente affermato a IFL Science che è improbabile che le latitudini dei continenti più grandi possano cambiare. Ciò non significa assolutamente che la Terra rimarrà ospitale come oggi e, molto probabilmente, le condizioni di abitabilità cambieranno.