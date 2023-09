Questo amatissimo Macbook Pro diventa vintage: non sarà aggiornato a macOS Sonoma

I Macbook Pro M3 arriveranno nel 2024. Prima del lancio dei nuovi laptop per professionisti di Cupertino, però, Apple ha deciso di rendere vintage il Macbook Pro del 2017 con Touch Bar: il portatile, uno dei più amati dall'utenza della Mela Morsicata, non riceverà più alcun aggiornamento software.

Nello specifico, il Macbook Pro 2017 non sarà compatibile con macOS 14 Sonoma. Il device, lanciato sei anni fa, entra così nella lista dei prodotti vintage della Mela Morsicata, ad un anno esatto dall'ingresso in quest'ultima del primo Macbook Pro con Touch Bar, il modello lanciato nel 2016. Oltre a non ricevere più alcun aggiornamento software, i prodotti vintage potrebbero non essere riparabili presso i centri accreditati Apple, dal momento che l'azienda non è più vincolata a tenere in magazzino i pezzi di ricambio per questi dispositivi.

Come saprete se avete letto la nostra guida ai prodotti vintage di Apple, un iPhone, iPad o Mac diventa vintage dopo cinque anni dall'ultima commercializzazione. In altre parole, il Macbook Pro 2017 è stato venduto tra il 2017 e il 2018, quando è poi stato sostituito dal Macbook Pro 2018 con Touch Bar. Nel 2023, a cinque anni esatti dalla fine delle vendite del prodotto, quest'ultimo è dunque entrato nella lista dei prodotti vintage di Apple.

Il Macbook Pro del 2017, insieme al Macbook Pro del 2016, è salito alla ribalta delle cronache negli scorsi anni per il problema della tastiera con tasti "a farfalla", che ha costretto Apple, dopo svariate segnalazioni degli utenti, a modificare il design della tastiera dei suoi laptop e a chiedere all'utenza di riconsegnare i propri Macbook Pro del 2016 e del 2017 per ricevere una sostituzione gratuita.

Infine, vi ricordiamo che il Macbook Pro senza Touch Bar del 2017 non è vintage, almeno per il momento. La commercializzazione del laptop entry-level di Cupertino, infatti, si è interrotta solo nel 2019, un anno dopo rispetto a quella del prodotto di fascia più alta: per questo, esso rimarrà supportato almeno fino al 2024.