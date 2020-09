Amazfit Band 5 annunciata: display AMOLED, sensore SpO2 e supporto ad Alexa

Amazfit Band 5 è la nuova smartband di Huami presentata ufficialmente nelle ultime ore. Dopo i primi leak di inizio luglio, in cui il dispositivo si è rivelato essere molto simile a Xiaomi Mi Band 5, ora finalmente sappiamo come sarà e il prezzo a cui verrà venduto sul mercato occidentale. Andiamo a vedere tutti i dettagli tecnici.

Si parla di un display AMOLED a colori da 1,1 pollici con risoluzione pari a 126 x 294 pixel e oltre 45 watchface disponibili per personalizzare il dispositivo, accompagnato dalla batteria da 125 mAh per circa due settimane di autonomia. Tra le varie funzionalità figurano il sensore PPG per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca; l’analisi della qualità del sonno, dello stress e del ciclo mestruale; e anche la possibilità di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue.

Infine, Amazfit Band 5 sarà in grado di rilevare almeno 15 attività sportive diverse, consigliare esercizi per la respirazione, supporta l’assistente vocale Amazon Alexa e resiste sott’acqua fino a 5 ATM. Il dispositivo di Huami sarà disponibile a partire dal 21 settembre negli Stati Uniti al prezzo di 45 dollari, ovvero 5 in meno rispetto ai rumor di inizio settembre, ma non è noto quando arriverà in Italia e nel resto del mercato europeo.

Intanto, a proposito di dispositivi indossabili, Huawei Watch GT 2 Pro è diventato disponibile in Italia al prezzo di 299,90 Euro. Rimanendo invece nei prodotti Amazfit, il nuovo smartwatch GTR 2 si è mostrato online con altri certificati depositati al Bluetooth Special Interest Group.