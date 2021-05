Amazfit Band 5, arriva finalmente Alexa in italiano: ecco come funziona

Amazfit Band 5, nota smartband che per certi versi ricorda Xiaomi Mi Band 5, è arrivata ufficialmente in Italia a ottobre 2020. Tuttavia, al momento del lancio l'assistente vocale Alexa funzionava solamente in inglese. Il produttore aveva promesso di rilasciare "molto presto" l'aggiornamento, ma in realtà ci sono voluti parecchi mesi.

Infatti, l'atteso update che ha introdotto la possibilità di utilizzare Alexa in italiano è arrivato solamente in questi giorni. In ogni caso, "meglio tardi che mai", come si suol dire: finalmente anche gli utenti nostrani possono sfruttare l'assistente vocale direttamente dalla propria smartband, senza dover passare per l'inglese.

Amazfit Band 5, come impostare Alexa in italiano

Per utilizzare Alexa nella nostra lingua, bisogna chiaramente passare per l'applicazione ufficiale Zepp, ovvero quella utilizzata per configurare i dispositivi del brand Amazfit. Più precisamente, è necessario recarsi nella sezione "Profilo": dopo aver effettuato l'ultimo aggiornamento del firmware, qui sarà presente l'opzione "Amazon Alexa", che in genere è già impostata di default su "Italiano".

In ogni caso, per garantire l'autorizzazione relativa all'accesso al proprio account Amazon, l'utente potrebbe dover premere sulla succitata scheda e collegare il profilo relativo alla piattaforma di e-commerce. Una volta fatto questo, per utilizzare Alexa in italiano da Amazfit Band 5, basta effettuare uno swipe da sinistra verso destra a partire dalla schermata principale e comparirà a schermo la pagina dedicata ad Alexa, che chiederà "Posso aiutarti?".

A questo punto, all'utente non resta che effettuare una domanda, ad esempio relativa al meteo. La smartband risponderà tramite del testo che comparirà a schermo (Amazfit Band 5 non dispone di un altoparlante). Insomma, finalmente una delle funzionalità più attese al lancio è arrivata anche per gli utenti nostrani.