Amazfit Band 5 disponibile in Italia con Amazon Alexa: prezzo e specifiche

Quest'anno alcuni utenti si aspettavano l'introduzione del supporto all'assistente vocale Amazon Alexa per quel che concerne la smartband Xiaomi Mi Band 5. In realtà, come potete leggere nella nostra recensione, questo desiderio non si è concretizzato. Tuttavia, è arrivata in Italia la smartband Amazfit Band 5, che dispone di questa funzione.

Infatti, l'azienda ha reso disponibile all'acquisto il prodotto mediante il suo sito ufficiale italiano. Da qui apprendiamo che il prezzo ufficiale per il nostro Paese è pari a 44,90 euro. Le prime spedizioni partiranno nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che questa smartband è stata più volte associata alla succitata Mi Band 5. D'altronde, le analogie sono diverse, dal display AMOLED da 1,1 pollici con risoluzione 126 x 294 pixel alla batteria da 125 mAh, passando per la presenza del sistema PAI e dell'impermeabilità fino a 5 ATM.

Tuttavia, Amazfit Band 5 ha in realtà identità propria, soprattutto per via della sua caratteristica peculiare: il supporto all'assistente vocale Amazon Alexa, che permette di fare domande, chiedere traduzioni, impostare sveglie, controllare il meteo, creare liste della spesa e quant'altro. Non mancano inoltre 11 modalità sportive, un'autonomia stimata pari a 15 giorni, la possibilità di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e il tracciamento H24 del battito cardiaco.