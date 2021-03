Amazfit Band 5 disponibile al minimo storico su Amazon ancora per poche ore

Amazon in queste ore sta offrendo la smartband Amazfit Band 5 al minimo storico registrato finora sulla piattaforma, sconto che accompagna l’offerta su SSD Samsung 970 EVO Plus venduto al 50% in meno. Bisogna però essere veloci, dato che le unità stanno per terminare!

Nel momento in cui scriviamo questo articolo Amazfit Band 5 risulta disponibile a 33,91 Euro su Amazon Italia al posto di 39,90 Euro, ergo un’offerta del 15% rispetto al prezzo di listino, ma solo nella colorazione Arancia. Il prodotto viene venduto da rivenditori di terze parti e spedito dal colosso dell’e-commerce stesso, dunque gode soltanto della consegna senza costi aggiuntivi per tutti i clienti iscritti al piano Prime. Le unità stanno però per finire, dunque sembrerebbe necessario cogliere l’attimo e approfittare degli ultimi pezzi disponibili se si vuole ottenere il prodotto.

C’è però un’alternativa alquanto sorprendente e bizzarra: nel caso degli Amazfit Band 5 nelle colorazioni Nero e Verde risulta possibile completare l’acquisto con un coupon da 6 Euro applicato al checkout, portando dunque la cifra da pagare a 33,90 Euro. Come noterete, quindi, il vero minimo storico della piattaforma lo si raggiunge anche senza approfittare dell’offerta lampo; come se non bastasse, le altre varianti godono anche della consegna gratuita in un giorno per i clienti Prime, sebbene il dispositivo sia venduto sempre da terze parti.

Tra gli altri sconti che vedranno la conclusione tra poche ore ci sono anche le offerte da MediaWorld della giornata, tra cui un TV Samsung da 32 pollici DVB-T2 a meno di 200 Euro.