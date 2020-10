Amazfit Band 5 in Italia: l'update di Alexa e come usare l'assistente ora

Amazfit Band 5 è ufficialmente arrivata in Italia da qualche giorno ed è già al polso dei primi utenti. La stiamo già provando anche noi e presto ve la racconteremo nel dettaglio, ma nel frattempo sono in molti ad attendere l'arrivo dell'aggiornamento legato ad Amazon Alexa.

Infatti, per chi non lo sapesse, la caratteristica peculiare della smartband, spesso associata a Xiaomi Mi Band 5 (che abbiamo già recensito), è la presenza del supporto al succitato assistente vocale, lingua italiana compresa. Come gli appassionati ben sapranno, non si tratta di una novità assoluta per i dispositivi Amazfit, in quanto questa funzionalità è arrivata a fine 2019 sullo smartwatch Amazfit Verge. Tuttavia, avere una smartband con assistente vocale integrato potrebbe essere potenzialmente ancora più interessante.

In ogni caso, il produttore ha informato gli acquirenti che Amazon Alexa arriverà mediante un futuro aggiornamento OTA, come d'altronde avvenuto anche per Amazfit Verge. Non ci sono purtroppo tempistiche certe sull'arrivo dell'update, ma sul sito ufficiale si legge che "il supporto all'Italiano verrà presto aggiunto con un prossimo aggiornamento". Inoltre, scorrendo la pagina verso il basso, c'è un'altra indicazione: "Alexa non è disponibile in tutti i paesi e verrà rilasciato molto presto in Italia tramite aggiornamento OTA". Insomma, sembra che non manchi molto all'arrivo dell'update, perlomeno stando a quanto affermato dal produttore.

Come attivare Amazon Alexa su Amazfit Band 5

Nel frattempo, sul sito ufficiale si legge anche che "Alexa è disponibile in lingua inglese". Abbiamo, dunque, provato a comprendere come attivare la funzionalità. Innanzitutto, bisogna aprire l'app ufficiale Zepp, recarsi nella sezione "Profilo" e premere su "Aggiungi account". Qui troverete l'opzione legata ad Amazon Alexa e potrete effettuare il login con il vostro account Amazon. Una volta effettuato l'accesso e fornita l'autorizzazione all'app Zepp, tornate alla smartband ed effettuate uno swipe da sinistra verso destra a partire dalla schermata principale.



Mantenendo la lingua in italiano e provando a dare un comando nel nostro idioma, per il momento compare la scritta "Solo un secondo" e in seguito c'è un errore di rete. Bisogna, dunque, passare per l'app ufficiale Zepp e abilitare la lingua inglese per poter utilizzare subito Alexa.

In questo modo, l'assistente vocale sarà in grado di fornire risposte all'utente in inglese. La smartband non è dotata di uno speaker integrato, quindi Alexa risponderà solamente mediante del testo. Insomma, Amazon Alexa su smartband è realtà. Adesso non resta che attendere l'aggiornamento in italiano per provarlo come si deve anche nel nostro idioma.