Amazfit Band 5 in offerta su Amazon Italia al prezzo minimo storico

Dopo aver trattato gli sconti relativi a diversi smartphone Samsung, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate da Amazon Italia per quel che riguarda il mondo tech. Questa volta, il prodotto al centro dell'offerta è la smartband Amazfit Band 5.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene proposto a un costo di 33,99 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, precedentemente il prezzo del dispositivo era pari a 44,99 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio del 24%, ovvero di 11 euro. Tra l'altro, questa promozione consente di portarsi a casa il prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che in queste ore è attiva anche un'offerta a tempo che scende ulteriormente di qualche centesimo, portando il prezzo a 33,91 euro. Utilizzando vari tool esterni, siamo venuti a conoscenza del fatto che, a quanto pare, si tratta del minimo storico per Amazon Italia. Tuttavia, in questo caso si passa per rivenditori e, per pochi centesimi, probabilmente a questo punto conviene puntare sul prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare la smartband né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Da notare invece la promozione lanciata dal sito ufficiale del brand, che vende il prodotto a 34,90 euro. Se volete approfondire il dispositivo, potete trovare maggiori dettagli nella nostra prima breve analisi della funzionalità relativa ad Alexa (non è ancora arrivato il supportato alla lingua italiana).