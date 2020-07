Amazfit Band 5 è ufficiale, ma fin troppo simile alla Xiaomi Mi Band 5

Amazfit Band 5 è ufficialmente in arrivo sul mercato. La smartband di casa Huami, azienda molto legata a Xiaomi, è apparsa sul sito della Federal Communications Commission (FCC) statunitense con un documento certificato che mostra le sue caratteristiche tecniche. Curiosamente, sarà molto simile a Xiaomi Mi Band 5.

Secondo quanto riportato da Gadgetsandwearables, Amazfit Band 5 sarà una smartband dotata di display AMOLED e batteria da 125mAh. Tra le varie funzioni ci saranno diverse modalità selezionabili in base allo sport praticato, monitoraggio continuo del battito cardiaco e connessione GPS. Altra caratteristica interessante è possibilità di immergerlo fino a 50 metri. Infine, supporterà Android dalla versione 5.0 in su e iOS dalla 10.0 in poi.

Tutte queste caratteristiche sono presenti anche nel Xiaomi Mi Band 5, sollevando dunque diversi dubbi. Infatti, anche la confezione sarà completamente diversa e ideata per il brand Amazfit. Probabilmente questo è un modo per lanciare il prodotto negli Stati Uniti, dove la Mi Band 5 non viene venduta. Huami, invece, è presente sul mercato statunitense proprio con la sua linea di smartband.

Non essendoci tante altre informazioni online al riguardo, non ci resta che attendere commenti ulteriori dall’azienda. Per quanto concerne il prezzo probabilmente si parla di cifre simili a quelle della Mi Band 5, ovvero 39,99 Euro circa. Di quest'ultimo prodotto sono attese sul mercato europeo anche delle varianti Pro e Lite.