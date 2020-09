Amazfit Band 5 è sempre più vicino: trapela data di lancio e prezzo!

Qualche settimana fa Amazfit Band 5 è apparso sul sito dell'FCC, ma a quanto pare sarebbe davvero prossimo al lancio pubblico. Amazon USA ha infatti accidentalmente svelato la possibile data di lancio del braccialetto: il 30 Settembre.

A quanto pare, il produttore cinese avrebbe intenzione di imporre ad Amazfit Band 5 un prezzo di 49,99 Dollari. L'indicazione proviene direttamente da un'inserzione inserita su Amazon America e poi rapidamente rimossa, ma ciò non ha impedito a molti di acquisire in anticipo uno screenshot e di farlo girare sul web.

Secondo quanto riferito nelle passate settimane, Amazfit Band 5 dovrebbe essere dotato di un display a colori, con 45 quadranti da scegliere per personalizzare l'aspetto a seconda del proprio stile. Confermato anche il supporto per Alexa, che permetterà agli utenti di impostare con la voce timer, creare liste della spesa o controllare i dispositivi domestici. Quest'ultimo aspetto potrebbe rivelarsi estremamente importante, dal momento che in molti hanno preferito non acquistare la Xiaomi Band 5 (a cui dovrebbe somigliare molto Amazfit Band 5) proprio per l'assenza del supporto all'assistente vocale di Amazon.

Un'altra funzione interessante è la presenza dell'ossimetro integrato che monitorerà i livelli di ossigeno nel sangue, ma sarà presente anche un cardiofrequenzimetro, un monitor per la qualità del sonno e dello stress. Amazfit Band 5 supporterà 11 tipi di allenamento e dovrebbe essere resistente all'acqua fino a 5ATM.