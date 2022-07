Amazfit Band 7 si svela in render e specifiche tecniche: ecco come sarà!

Parallelamente all’annuncio italiano di Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro arrivano notizie interessanti riguardanti Amazfit Band 7, la prossima smartband del produttore cinese: ecco a voi render e specifiche tecniche, trapelate in rete grazie a un report esclusivo di GSMArena.

Amazfit Band 7 (nome in codice Bari) dovrebbe esordire sul mercato internazionale adottando una soluzione piuttosto differente dal modello precedente, anzi più vicina a Huawei Band 7: secondo i tipster adotterà il design che vedete in copertina e in calce alla notizia, con schermo AMOLED da 1,47 pollici (risoluzione pari a 194 x 368 pixel) la cui luminosità di picco arriva a 500 nits. Sotto la scocca dovrebbe ottenere 8 MB di RAM e 128 MB di spazio di archiviazione.

Tra le funzionalità notiamo il sensore cardiofrequenzimetro ottico operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assieme al sensore per monitoraggio di sonno e stress, supporto a 100 modalità sportive con rilevamento automatico dell'allenamento e resistenza sott’acqua fino a 5 ATM. Lato autonomia, dunque, si parla di una batteria da 230 mAh per 18 giorni di utilizzo tipico e 9 giorni di utilizzo intenso.

Secondo la fonte contattata da GSMArena, il prezzo dovrebbe essere pari a circa 50 Dollari; tuttavia, trattandosi di semplici rumor, consigliamo come sempre di prenderli cum grano salis.

Sempre à propos di dispositivi indossabili, sappiate che gli smartwatch Fitbit stanno ricevendo un update importante.