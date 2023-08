AmazFit Bip 5 arriva in Italia: un ibrido tra smartwatch e smartband con schermo enorme

Sono passati meno di due mesi dal lancio italiano di AmazFit Cheetah e Cheetah Pro, i due nuovi smartwatch di AmazFit pensati per i runner. Negli scorsi giorni, però, il panorama dei prodotti AmazFit per sportivi si è ingrandito con una new-entry di peso: stiamo parlando di Bip 5, un interessante ibrido tra smartwatch e smartband.

AmazFit Bip 5 è stato lanciato a livello globale l'8 agosto, con una campagna marketing dal titolo "Go Bigger, Go Smarter". Il riferimento è qui alle dimensioni dello schermo del dispositivo, che presenta un generoso touchscreen LCD da 1,91": si tratta del display più grande tra tutti i dispositivi AmazFit in commercio sul mercato globale!

Lo schermo può poi essere personalizzato con oltre 70 quadranti ufficiali realizzati da Zepp, alcuni dei quali molto simili a quelli già lanciati sui due smartwatch della linea Cheetah (per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di AmazFit Cheetah Pro). Inoltre, AmazFit Bip 5 arriva con Zepp OS 2.0, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Zepp Health e AmazFit, che porta con sé 70 app e ben 30 minigiochi.

Trattandosi di un ibrido tra smartwatch e smartband, non stupisce che Bip 5 sia dotato di una serie di sensori e funzioni intelligenti per il monitoraggio della salute, tra cui il controllo 24 ore su 24 dell'ossigenazione del sangue, il rilevamento automatico di sette allenamenti sportivi e un algoritmo che controlla costantemente lo stato degli allenamenti. Nel complesso, Bip 5 presenta il doppio delle opzioni per lo sport rispetto alla generazione precedente di prodotti Bip.

Infine, non mancano le funzionalità smart legate alla vita di tutti i giorni: per esempio, grazie al microfono e all'altoparlante integrati di AmazFit Bip 5 è possibile rispondere alle chiamate in arrivo sul telefono collegato via Bluetooth. Inoltre, il device è compatibile con l'assistente vocale di Amazon, Alexa, che fornisce ogni mattina una serie di aggiornamenti su misura per l'utente.

AmazFit Bip 5 è disponibile in Italia da qualche ora e può essere acquistato sul sito web di AmazFit, su Amazon e su Aliexpress al prezzo di 89,90 Euro.