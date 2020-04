Amazfit BIP Lite 1S arriverà il 30 Aprile ed avrà un'autonomia imbattibile

Huami, azienda cinese nota per aver lanciato anche in Italia i suoi smartwatch a marchio Amazfit, sarebbe ora pronta a lanciare un nuovo dispositivo indossabile nel mercato cinese. Si tratta dell'Amazfit BIP Lite 1S che sarà annunciato il 30 Aprile ed avrà una durata della batteria impressionante.

Come indica il nome, il dispositivo in arrivo rappresenta una nuova variante del BIP Lite. Il teaser dell'Amazfit BIP Lite 1S, pubblicato in rete, rivela la presenza di uno schermo curvo 2.5D di forma quadrata.

Il wearable dovrebbe essere concepito per monitorare la maggior parte delle attività sportive svolte all'aperto. Senza ombra di dubbio, la caratteristica che lo contraddistingue maggiormente è la durata della batteria. Saranno ben 30 i giorni di autonomia, legati ad un'ottimizzazione software impeccabile ed uno consumo energetico davvero contenuto.

Il nuovo BIP Lite 1S sarà dotato di barometro, bussola e sarà certificato IP68 per la resistenza all'acqua ed alla polvere. Non mancherà il supporto alle notifiche ed agli SMS, con possibilità di sbloccare direttamente da polso gli smartphone Xiaomi.

L'Amazfit BIP è stato lanciato nel 2018 e l'anno successivo il BIP Lite. Durante il CES 2020, Amazfit ha arricchito la sua collezione di device, commercializzando uno smartwatch rugged, il T-Rex e l'Amazfit Bip S. Non sono mancate le sorprese. La casa cinese ha voluto presentare la sua idea di auricolari true-wireless con le PowerBuds e le ZenBuds, sviluppate per aiutare l'utente ad addormentarsi.

Nei giorni scorsi, inoltre, vi abbiamo parlato dell'arrivo dell'Amazfit Ares, scovato nell'app ufficiale. Huami sta scalando velocemente la classifica dei produttori di smartwatch con l'obiettivo di diventare in breve tempo uno dei player di riferimento.