Amazfit Bip Lite ed alimentatore Cooler Master in offerta su Amazon

Giornata di grandi sconti anche quest'oggi su Amazon Italia. Il colosso di Jeff Bezos sta proponendo una vasta gamma di promozioni sui prodotti presenti nel proprio listino. Tra questi, abbiamo scelto un fitness tracker targato Amazfit, la società dell'ecosistema Xiaomi, ed un alimentatore Cooler Master.

L'activity tracker di Amazfit è il Bip Lite, uno smartwatch leggero che offre una durata della batteria di addirittura 45 giorni, ed è in grado di effettuare il monitoraggio continuo della pressione cardiaca per 24 ore, per avere sempre una visione completa del funzionamento del cuore.

Inoltre, grazie al peso estremamente basso (solo 32 grammi compreso il cinturino), Amazfit Bip Lite può essere utilizzato sia durante la notte per monitorare il sonno che mentre si fa l'attività fisica. Il tutto a 59 Euro, con spedizione gratuita in un giorno per i clienti Prime.

Tra le offerte troviamo anche l'alimentatore full modulare Cooler Master V750 Gold, da 750W che grazie all'80 Plus Gold garantisce un'efficienza del 90% in condizioni di carico normale, ed un raffreddamento silenzioso ed efficiente con una ventola da 135mm sensibile termicamente. Amazon quest'oggi lo propone al prezzo di 116,31 Euro, a cui bisogna aggiungere 9,97 Euro di spese di spedizione. La vendita è effettuata da un negozio di terze parti, che gestisce anche la consegna.