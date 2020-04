Amazfit Bip S ufficiale in Italia: prezzo e specifiche dello smartwatch

Dopo l'arrivo di Amazfit T-Rex, torniamo a parlare dell'azienda e dei suoi prodotti. Infatti, la società ha reso disponibile in Italia lo smartwatch Bip S.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Amazfit, il dispositivo viene venduto nel nostro Paese ad un prezzo di 69,99 euro. Tra le caratteristiche messe in evidenza sul portale, troviamo la certificazione 5 ATM e la presenza di 11 modalità sport.

Scendendo più nel dettaglio nella descrizione della scheda tecnica di Amazfit Bip S, sono presenti un display a colori da 1,28 pollici con risoluzione 176 x 176 pixel, il supporto a Bluetooth 5.0, GPS e Glonass e una batteria da 190 mAh. L'autonomia dichiarata è pari a 40 giorni (ma scende a 22 giorni utilizzando il GPS). Molto interessante il peso di appena 31 grammi, mentre le dimensioni dello smartwatch sono di 42 x 35,3 x 11,4 mm. Le colorazioni disponibili sono bianco, nero, rosso e rosa.

Per quanto riguarda i materiali, il cinturino è in silicone, mentre la cassa è in policarbonato. Il pulsante fisico è in acciaio inox 316L. Parlando del software, Amazfit Bip S consente all'utente di scegliere tra oltre 40 watch face.

Se siete interessati ai prodotti di Amazfit, vi segnaliamo che sono disponibili anche gli auricolari PowerBuds (vengono venduti a 89,99 euro).