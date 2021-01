Amazfit Bip U Pro arriva in Italia: costa 69,90 Euro e supporta 60 modalità Sport

Amazfit ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo AmazFit Bip U Pro, il nuovo smartphone della linea che segue l'AmazFit Bip Up. Al costo di 69,90 Euro, può essere utilizzato per tenere traccia di tantissime attività sportive grazie all'ampia gamma di sensori presenti al suo interno.

Dotato di uno schermo HD da 1,43 pollici a colori con rivestimento Corning Gorilla Glass 3, AmazFit Bip U Pro supporta 60 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, yoga, danza, pattinaggio, kickboxing ed altro. Durante gli allenamenti è in grado di fornire tante informazioni, ma è anche dotato di un GPS ad alta precisione per tenere traccia anche degli allenamenti all'aperto.

Lo smartwatch inoltre è dotato di resistenza all'acqua fino a 50 metri ed include anche il Somnus Care che controlla il sonno profondo, leggero, REM e sonnellini pomeridiani, il BioTracker 2 PPG per tracciare la frequenza cardiacaca 24/7 e l'OxygenBeats per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue.

A questo si aggiunge il monitoraggio dello stress, ed il sistema di valutazione della salute PAI che trasforma i dati della frequenza cardiaca in un punteggio.

La batteria, secondo i dati diffusi da Amazfit, è in grado di garantire un'autonomia fino a nove giorni di monitoraggio della salute e fitness.

L'acquisto può essere effettuato già da oggi sul sito web di Amazfit.