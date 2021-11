Amazfit Black Friday 2021 anticipato: fino al 54% di sconto sui wearable

Il periodo è quello: un po' tutte le realtà tech si stanno preparando all'arrivo del venerdì nero mediante svariate iniziative promozionali. Dopo aver analizzato le proposte di ZTE per il Black Friday 2021, è giunto il momento di approfondire offerte legate a un altro brand. Infatti, Amazfit ha lanciato sconti fino al 54% sui suoi wearable.

Più precisamente, il risparmio più importante è relativo allo smartwatch Amazfit GTR da 42mm, venduto a 64,90 euro sul portale ufficiale (al posto di 139,90 euro). C'è poi un potenzialmente interessante 50% di sconto relativo ad Amazfit GTR da 47mm, che viene proposto a 74,90 euro (anziché 149,90 euro).

Rimanendo sempre in campo wearable, la smartband Amazfit Band 5 viene ora venduta a 29,90 euro (in precedenza costava 34,90 euro, risparmio del 14%). Il Black Friday 2021 di Amazfit include inoltre uno sconto del 38% sullo smartwatch Amazfit GTS, che viene proposto a 79,90 euro (al posto di 129,90 euro).

Per il resto, gli auricolari Amazfit Zenbuds vengono adesso venduti a 99,90 euro, mentre in precedenza costavano 139,90 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 29%. In ogni caso, chiaramente quelli citati sono solamente alcuni dei prodotti che rientrano nell'iniziativa promozionale. Per approfondire tutti gli sconti, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Amazfit.