Amazfit Black Friday: sconti fino al 43% su smartwatch e smartband già attivi

Siamo in pieno clima Black Friday, dato che siamo entrati nella settimana del Venerdì nero. Alcune aziende e catene hanno deciso di non aspettare la giornata del 27 novembre 2020 per annunciare le loro offerte, ma di svelarle con qualche giorno di anticipo. Tra coloro che hanno fatto questa scelta c'è Amazfit.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale, il brand ha dato il via, già da oggi 23 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020, a diverse promozioni sui prodotti relativi alla sua lineup. Si tratta principalmente di smartwatch e smartband, dispositivi che hanno fatto la fortuna di Amazfit. Di seguito trovate le principali promozioni.

Smartwatch e smartband Amazfit in offerta per il Black Friday

Amazfit Band 5 : 34,90 euro (al posto di 44,90 euro, sconto di 10 euro, unità limitate );

: 34,90 euro (al posto di 44,90 euro, sconto di 10 euro, ); Amazfit GTR 47mm : 103 euro (in precedenza 179,90 euro, risparmio di 76,90 euro);

: 103 euro (in precedenza 179,90 euro, risparmio di 76,90 euro); Amazfit T-Rex: 107 euro (al posto di 139,99 euro, sconto di 32,99 euro).

Per il resto, nei prossimi giorni verranno attivate promozioni anche per quel che riguarda le principali catene italiane che vendono tecnologia. Da ricordare poi l'appena arrivato Amazfit GTS 2, che dispone di un display AMOLED da 1,39 pollici, assistente vocale Alexa e possibilità di rispondere direttamente alle chiamate telefoniche. Potete approfondire questo smartwatch mediante il portale ufficiale di Amazfit. Il prezzo per l'Italia è fissato a 169,90 euro.

Rimanendo in casa Amazfit, nell'ultimo periodo stiamo testando la succitata smartband Band 5. Siamo ancora in attesa dell'aggiornamento OTA relativo ad Alexa in italiano, ma vi abbiamo già raccontato qualcosa su queste pagine e una volta ricevuto l'update ci sarà modo di analizzare al meglio il dispositivo.