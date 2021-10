Amazfit cambia volto e svela i nuovi smartwatch della Serie GT 3

Il reveal cinese dei nuovi Amazfit GT 3 è arrivato ad appena un paio di settimane dal lancio globale, avvenuto in data odierna in concomitanza con il rilancio dell'identità del brand, che ha svelato al contempo il suo nuovo logo.

Divenuto ormai uno dei produttori di riferimento nel settore dei wearable, Amazfit ha presentato i nuovi GTS 3, GTR 3 e GTR 3 Pro, con un'ottica di semplificazione del monitoraggio della salute pur mantenendo un'estetica apprezzabile.

Al centro dell'esperienza troviamo il sistema operativo Zepp OS, maturato enormemente e che oggi presenta un'interfaccia ancora più semplice e intuitiva pur mantenendo le sue grandi potenzialità, soprattutto in termini di autonomia.

Il nuovo Amazfit GTS 3 sposa la filosofia dei suoi predecessori con un display AMOLED quadrato da 1,75 pollici con una densità di 341 ppi e un rapporto di schermo del 72,4%. Quanto alle caratteristiche tecniche, troviamo una batteria da 450 mAh che consente un'autonomia fino a 21 giorni, a seconda dell'utilizzo, con una singola ricarica. Questo valore indicativo può essere ulteriormente esteso attivando la modalità di risparmio energetico.

Spostandoci su uno schermo circolare, il GTR 3 presenta una corona girevole e un corpo in lega di alluminio, oltre a un display da 1,39 pollici sempre con matrice AMOLED. In linea generale, questo dispositivo somiglia enormemente al suo fratello dai contorni più squadrati.

La variante Pro, invece, presenta un pannello circolare da 1,45 pollici con matrice AMOLED e risoluzione ultra HD con una densità di 331 ppi. Forme straordinariamente compatte con una simile diagonale sono raggiungibili grazie a un rapporto screen-to-body del 70,6%. Anche in questo caso la batteria da 450 mAh consente di raggiungere una ragguardevole autonomia, pari a un massimo di 12 giorni. Tra le caratteristiche uniche, troviamo anche la presenza di uno storage di 2.3 GB utilizzabile dall'utente per l'uso standalone, per esempio nell'ascolto della musica tramite Bluetooth durante l'attività fisica.

In Europa i nuovi smartwatch Amazfit sono già disponibili nelle principali catene di elettronica. Quanto ai prezzi, GTR 3 e GTS 3 avranno un prezzo di partenza di 149,90 euro, mentre il GTR 3 Pro sarà disponibile a partire da 199,90 euro.