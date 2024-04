Amazfit Cheetah Runner: corri ad acquistarlo, è al MINIMO STORICO!

Amazfit Cheetah Runner vanta un'antenna GPS polarizzata circolarmente dual-band di Amazfit, denominata MaxTrac, consente a questo smartwatch GPS di captare quasi il 100% dei segnali satellitari. Ciò riduce l'interferenza multi-percorso per tracciare la tua posizione con la massima precisione. Prendilo a soli 199 euro, un prezzo mai visto!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Con la funzione Zepp Coach basata sull'intelligenza artificiale otterrai piani di corsa personalizzati. Sono creati in base al tuo livello attuale, tipo e data della gara target. Per aiutarti ad arrivare al giorno della gara nelle condizioni ideali, Zepp Coach regolerà in modo intelligente il tuo piano ogni settimana in base alle tue prestazioni e ti fornirà una guida scientifica man mano che avanzi.

Avrai anche la possibilità di scaricare una mappa a colori dell'area e importala nell'orologio, per goderti una comprensione dettagliata dell'ambiente circostante.

Avrai anche la facoltà di associare la mappa a un file di percorso importato corrispondente e naviga con incredibile precisione mentre corri. In questo modo saprai il percorso migliore da prendere, per un allenamento ottimale.

Straordinario sensore ottico BioTracker PPG che permette un monitoraggio estremamente accurato della frequenza cardiaca, dell'ossigeno nel sangue, del livello di stress e della qualità del sonno. Potrai anche connetterlo a dispositivi esterni per il monitoraggio della salute purché dotati di Bluetooth.

