Amazfit: si chiama T-Rex Ultra ma tranquilli, non vi mangia

Nonostante il mercato degli smartwatch sia popolato maggiormente da prodotti che fanno del design una delle loro caratteristiche principali, non è strano che persone con una vita movimentata possano propendere per un dispositivo che metta piuttosto ai primissimi posti la resistenza e la durabilità, anche in situazioni di attività sportive estreme.

Nella categoria dei rugged rientra il nuovo Amazfit T-Rex Ultra. Il nuovo modello eredita quanto di buono visto lo scorso anno nella recensione di Amazfit T-Rex 2, tra cui la costruzione in acciaio inossidabile di tipo 316L, la resistenza a temperature comprese tra i -40°C e i 70°C, la sopportazione agli impatti testata a livello militare e superata in 15 situazioni estreme.

Altre caratteristiche di nota sono la capacità di resistere sott'acqua fino a 100 metri (10 ATM), il GPS satellitare basato sui segnali L1 e L2 per un tracking costante fino a 80 ore continue, la batteria che dura 9 giorni di uso intensivo e fino a 25 di uso normale e un display HD AMOLED fa 1,39 pollici, che magari non raggiungerà il picco di luminosità da record di Xiaomi 13 ma arriva a 1.000 rispettabilissimi nit.

Ovviamente il T-Rex Ultra è dotato anche delle principali feature dei comuni smartwatch, come la misurazione del battito cardiaco, dei livelli di ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress.

Il nuovo T-Rex Ultra è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale di Amazfit a un prezzo di 469,90€.