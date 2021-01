Amazfit GTR 2e e GTS 2e ufficiali al CES 2021 e già disponibili in Italia

Huami ha presentato le ultime novità del brand Amazfit. Più precisamente, l'azienda ha ufficializzato due smartwatch, rilasciando tra l'altro dettagli relativi all'Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il noto brand del mondo degli indossabili ha sfruttato il palcoscenico offerto dall'edizione 2021 del CES (Consumer Electronic Show) per mostrare Amazfit GTR 2e e Amazfit GTS 2e. Si tratta di due smartwatch che in realtà erano già stati annunciati in Cina a fine 2020, ma ora sono finalmente arrivati dettagli per quel che concerne il nostro mercato.

Infatti, i due indossabili che puntano molto sull'autonomia (ricordiamo che il produttore afferma che si può arrivare anche fino a 24 giorni), sono già disponibili per il preordine sul mercato italiano. Il lancio è arrivato un po' a sorpresa e avviene a circa un mese dall'arrivo in Italia di Amazfit GTS 2 mini. Abbiamo già trattato su queste pagine le caratteristiche dei prodotti al momento dell'annuncio in Cina, quindi eviteremo di approfondirle ulteriormente in questa sede. Giusto per intenderci, GTR 2e dispone di uno schermo circolare, mentre GTS 2e presenta un display rettangolare.

In ogni caso, potete trovare tutte le informazioni del caso sul portale ufficiale di Amazfit, dove GTR 2e e GTS 2e vengono venduti a 129,90 euro. Potete inoltre trovare questi smartwatch su Amazon Italia.