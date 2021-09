Amazfit GTR 3 e GTS 3 in arrivo: presentazione in Cina il 12 ottobre

A poco più di un anno dal lancio degli smartwatch Amazfit GTR 2 e GTS 2, avvenuto nello specifico il 22 settembre 2020, il brand cinese ha annunciato l’evento di presentazione dei successori Amazfit GTR 3 e GTS 3. Esso si terrà in Cina il prossimo 12 ottobre e, apparentemente, si focalizzerà sulla sostenibilità.

L’annuncio ufficiale è giunto tramite l’account Weibo di Huami Technology, società madre del brand Amazfit stesso, dove è stata pubblicata l’immagine che trovate in calce a questa notizia con lo slogan centrale “Up Your Game” ma nessun altro dettaglio in merito ai due smartwatch.

Traducendo la didascalia del post, però, notiamo termini chiave come “salute comune” e “costruzione ecologica”. Le possibilità sono dunque molteplici: Amazfit GTR 3 e GTS 3 potrebbero essere costruiti con componenti riciclati, oppure l’imballaggio potrebbe essere ridotto all’osso per evitare l’utilizzo di plastica o altro. Ancor più interessante sarebbe l’implementazione di tecnologie inedite completamente green.

Tutto ciò però resta un insieme di indiscrezioni date dalla traduzione automatica dal cinese, dunque consigliamo di prenderle con le pinze in attesa del reveal ufficiale, considerato che attualmente i tipster del settore non hanno ottenuto alcuna informazione lato specifiche tecniche e design dei due prodotti.

Ricordiamo in conclusione che sul nostro sito potete anche trovare la recensione di Amazfit GTR 2e, altro smartwatch prodotto dalla società cinese.