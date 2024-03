Amazfit GTR 3: lo smartwatch con Alexa ed SpO2 in sconto su Amazon del 30%

C'è anche spazio per gli smartwatch tra le offerte di Primavera targate Amazon. I colosso di Seattle permette di acquistare ad un super prezzo l'Amazfit GTR 3, uno smartwatch con Alexa integrato su cui si può risparmiare il 30%.

Sconto su Amazfit GTR 3

Nella fattispecie, Amazfit GTR 3 è disponibile a 104,90 Euro, in calo del 30% rispetto ai 149,90 Euro di listino.

Lo smartwatch è dotato dell'integrazione con Alexa, ma anche di un display AMOLED da 1,39 pollici e del supporto a 150 modalità di allenamento con GPS. Il dispositivo è anche impermeabile fino a 5ATM, ed include un monitor per il sonno, oltre che per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue. La batteria offre fino a 21 giorni di autonomia con una singola ricarica, mentre a livello software è presente il sistema operativo ZEPP.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento con Cofidis e garantisce la consegna già per domani per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.