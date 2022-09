Amazfit GTR 4 e GTS 4 arrivano in Italia, con Spo2, cardiofrequenzimetro ed Alexa

Amazfit comunica oggi il lancio in Italia della quarta generazione delle serie GTR e GTS, i nuovi smartwatch definiti la perfetta rappresentazione di "Smart Fitness Made Easy". Gli indossabili sono dotati di GPS a doppia banna con polarizzazione circolare, e display HD AMOLED oltre che di una serie di funzioni avanzate.

Proprio la tecnologia dell'antenna GPS a doppia banda rappresenta una novità importante, e garantisce una precisione dei dati maggiore soprattutto per le sessioni di allenamento all'aria aperta.

Sempre dal fronte sportivo, i due wearable supportano oltre 150 modalità sportive ed il riconoscimento intelligente degli esercizi: gli appassionati avranno la possibilità tracciare tutti i tipi di attività, tra cui calcio, tennis, nuoto, bicicletta e corsa.

L'altoparlante invece è incorporato e garantisce la trasmissione dei dati sportivi in diretta e la memorizzazione e riproduzione musicale, anche senza cuffie accoppiate.

Amazfit ha anche aggiornato il sensore biometrico BioTracker, arrivato alla quarta generazione, è potenziato a 2LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla precedente generazione. Entrambi gli smartwatch infatti possono monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno nel sangue, ed i livelli di stress 24/7.

A livello di batteria, invece, Amazfit GTR 4 può durare 14 giorni con un utilizzo tipico, almeno secondo i dati ufficiali di Alexa, ed offrono anche l'integrazione con l'assistente vocale Alexa.

La quarta generazione delle serie Amazfit GTR e GTS è disponibile in diverse palette di colori: Amazfit GTR 4 unisce un design con lunetta in vetro antiriflesso, cornice metallica e corona ispirata alle auto sportive, ed offre anche la funzionalità always-on. Amazfit GTS 4 invece è dotato di una struttura leggera e sottile di 9,9mm con 27g di peso e telaio centrale in lega di alluminio. Lo schermo è HD AMOLED da 1,75 pollici.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 ora disponibili in Italia al prezzo di 199,90 Euro da Euronics, ma entro il 1 Ottobre disponibili anche sui canali ufficiali di Amazfit e presso gli altri rivenditori.



Qualche giorno fa Amazfit aveva annunciato l'arrivo in Italia di GTS 4 Mini, che va a comporre la stessa lineup.