Amazfit GTR da 42mm è in offerta da Unieuro con uno sconto del 14%

Dopo lo sconto sul notebook da gaming HP, Unieuro propone un'altra interessante offerta quest'oggi. Tra le offerte del giorno infatti figura anche uno smartwatch targato Amazfit, la startup controllata da Xiaomi.

Si tratta dell'Amazfit GTR da 42mm, che può essere acquistato a 119,90 euro, per un risparmio di 20 Euro (pari al 14%) rispetto ai 139,90 euro di listino.

Il dispositivo indossabile è caratterizzato da uno schermo AMOLED circolare da 1,2 pollici, ed integra anche il cardiofrequenzimetro che è particolarmente utile durante le sessioni d'allenamento per misurare le calorie bruciate e lo sforzo. Lo smartwatch è resistente all'acqua fino a 50 metri ed include anche un GPS ad alta precisione, ma soprattutto sfoggia una batteria in grado di garantire un'autonomia (almeno a giudicare da quanto affermato dal produttore) di 24 giorni con una singola carica.

Fronte software sono supportate 12 modalità sportive, dalle attività quotidiane come la camminata, la corsa o la nuotata, alle arrampicate e le attività di sci. Chiaramente supporta anche la ricezione delle notifiche per le chiamate in arrivo, gli SMS e delle varie applicazioni, il che favorisce anche la vita quotidiana.

A livello di compatibilità, è supportato da Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12 ed iOS 13.