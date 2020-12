Amazfit GTS 2 mini ufficiale in Italia: prezzo e tutti i dettagli

Dopo aver lanciato Band 5 a ottobre 2020, Amazfit sta per portare un altro prodotto della sua lineup in Italia. In particolare, ci riferiamo allo smartwatch Amazfit GTS 2 mini.

Comunicato stampa: Hong Kong - 14 Dicembre 2020 – Amazfit ha annunciato il super leggero e ultra-sottile Amazfit GTS 2 mini per rendere il fitness alla moda e disponibile a tutti. L'ultima novità della sua popolare serie di wearable fashion, GTS 2 mini, si presenta con una vasta gamma di caratteristiche tecnologiche per rendere la vita più sana e divertente, ad un prezzo decisamente interessante.

Stabilire nuovi obiettivi per una vita più sana per il 2021? GTS 2 mini può essere d'aiuto. Si tratta di uno smartwatch che si adatta allo stile di vita di chi lo indossa, donando un tocco di classe in più grazie al suo design raffinato. Sia che siate al lavoro, che vi rilassiate nel fine settimana, che pratichiate sport o che vi alleniate in maniera più blanda, potrete raggiungere i vostri obiettivi sempre con stile, grazie alle infinite possibilità di personalizzazione del display.

Amazfit sarà inoltre presente al CES 2021, dall'11 al 14 gennaio 2021, per presentare a tutti gli utenti le ultime novità in fatto di smartwatch e wearable.

Con il suo look minimalista ma di tendenza, ogni elemento di questo nuovo smartwatch sottile e leggero ha il massimo impatto sullo stile di chi lo porta. L'Amazfit GTS 2 mini monta un display AMOLED da 1,55 pollici a 301 ppi con funzione Always-on-Display e un vetro 2.5D curvo e senza bordi. Il corpo sottile del GTS 2 mini da 8,95 mm è realizzato in lega di alluminio leggero ma resistente, per un peso di soli 19,5 g.

Ci sono più di 50 quadranti appositamente progettati per adattarsi al vostro stato d'animo o al vostro look. Potete anche rendere il vostro smartwatch un vero riflesso del vostro stile personale caricando una foto e personalizzando il display tramite il quadrante modulare modificabile. Il GTS 2 mini è disponibile anche in tre splendide colorazioni: Flamingo Pink, Sage Green e Midnight Black.

Il GTS 2 mini è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, i livelli di stress, e una serie di altri parametri di salute e fitness. Il sistema di valutazione della salute PAI elabora anche dati complessi con un algoritmo avanzato per presentare la vostra condizione fisica in un semplice punteggio a valore singolo.

La funzione di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) consente di monitorare questo indicatore vitale. Testando il vostro livello di SpO2 quando vi sentite affaticati dopo un'intensa e prolungata attività fisica o mentale, otterrete una migliore comprensione della vostra condizione fisica.

Sottile e leggero, il GTS 2 mini è decisamente confortevole e permette di essere indossato 24 ore su 24 per monitorare il vostro benessere. Se necessario, emette delle notifiche, come ad esempio un avviso di frequenza cardiaca elevata o anomala.

Una prestazione ottimale inizia con un sonno di buona qualità, quindi il GTS 2 mini valuta la qualità del vostro sonno analizzando tutte le fasi di esso, dalla veglia alle fasi profonde e REM durante la notte, e anche i sonnellini durante il giorno.

Il GTS 2 mini offre anche un monitoraggio del ciclo femminile per seguire la durata dei cicli mestruali, identificare i giorni fertili e dare alle donne una visione generale del loro stato di salute.

Utilizzando la potenza dell'innovativo sistema di valutazione della salute PAI, il GTS 2 mini offre agli utenti un punteggio PAI calcolato elaborando i dati sulla frequenza cardiaca e monitorando i dati sulla forma fisica. Questa valutazione della salute personalizzata, facile da comprendere, vi aiuterà a tracciare i benefici dei vostri allenamenti e delle vostre attività e vi aiuterà a migliorare la vostra salute.

Non lasciate che lo stress abbia un impatto negativo sulla vostra salute. GTS 2 mini può aiutarvi a tenere d'occhio i vostri livelli di stress e ad agire di conseguenza. Ogni volta che vi sentite sotto pressione, potete ottenere rapidamente informazioni sui vostri livelli di stress.

Amazfit GTS 2 mini dispone di oltre 70 modalità sportive integrate, tra cui la corsa, il ciclismo, il nuoto e i più popolari sport indoor e outdoor. Mentre vi allenate, il GTS 2 mini può fornire notifiche sulle fasi di esercizio, le condizioni di frequenza cardiaca, e genererà un report dei dati sportivi nella Zepp App dopo aver completato l'allenamento in modo da tenere traccia dei vostri progressi. Quando siete in movimento, il Bluetooth vi permette di controllare la vostra musica senza dover estrarre il telefono.

Altre pratiche funzioni includono un timer settato sullo standard della "tecnica del pomodoro" per aumentare la produttività, esercizi di respirazione guidata per ridurre lo stress, una fotocamera Bluetooth, e inoltre il GTS 2 mini è impermeabile fino a 5ATM.

La durata della batteria di 14 giorni garantita per l'uso tipico, significa che è possibile gestire la propria salute e il proprio stile di vita in modo efficiente senza doversi preoccupare di ricaricare il dispositivo per oltre due settimane. Un uso serrato del dispositivo garantisce una sola ricarica ogni 7 giorni, mentre quando si opta per la modalità di risparmio energetico il GTS 2 mini ha un’autonomia fino a 21 giorni.

Amazfit GTS 2 mini sarà disponibile in Italia a fine dicembre 2020 sull'e-commerce del brand e presso distributori selezionati, al prezzo consigliato al pubblico di 89,90€.