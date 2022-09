Amazfit GTS 4 Mini arriva in Italia a 99,90 Euro: già disponibile per l'acquisto

A poche settimane dall’annuncio ufficiale dei nuovi smartwatch targati Amazfit, il produttore annuncia l'arrivo in Italia di Amazfit GTS 4 Mini, lo smartwatch compatto e potente, dotato di design ultrasottile e leggero.

Disponibile a 99,90 Euro sul sito web ufficiale di Amazfit, nelle colorazioni Midnight Black, Flamingo Pink e Mint Blue, il dispositivo indossabile è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e lo stress per 24 ore. E’ anche garantita la compatibilità con oltre 120 modalità sportive con riconoscimento intelligenti, mentre il sistema di posizione a cinque satelliti offre una maggiore precisione per le attività all’aperto.

Il pannello ultrasottile e leggero è AMOLED HD da 1,65 pollici, e lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5ATM. Secondo i dati ufficiali, la batteria garantisce ben 15 giorni di autonomia, ma chiaramente il tutto è legato all’utilizzo.

A livello estetico, siamo di fronte ad uno smartwatch ultrasottile da 9,1mm con telaio centrale metallico e peso di 19 grammi. Il cinturino è in silicone ed anche gentile sulla palle.

Per quanto riguarda il software, invece, grazie al sistema operativo Zepp OS, che è facile da usare e leggero ed include 10 mini app pre installate. Garantita anche l’integrazione con Amazon Alexa, con controllo di musica e fotocamera via Bluetooth.