Amazfit GTS è già sold out, nel frattempo arriva il supporto all'italiano

Dopo essere stato annunciato all'inizio del mese, Amazfit GTS, "l'Apple Watch" di Huami, l'azienda dietro alle Mi Band di Xiaomi, è finalmente arrivato in Italia. Ebbene, il prodotto è già sold out e Huami ha "festeggiato" introducendo il supporto per la lingua italiana.

Gli appassionati di smartwatch hanno infatti "preso d'assalto" il sito ufficiale di Amazfit, dove lo GTS viene venduto a un prezzo di 129,99 euro. Tutti i primi stock sono andati esauriti e quindi possiamo dire già da ora che il prodotto è un successo. L'azienda cinese ha fatto sapere che le vendite verranno aperte nuovamente solamente dopo che saranno stati evasi tutti gli ordini effettuati prima del lancio, avvenuto nella giornata odierna.

Per chi non lo sapesse, Amazfit GTS è uno smartwatch che dispone di un'autonomia stimata pari a due settimane. Realizzato in lega di alluminio, il dispositivo pesa solamente 24,8 grammi e ha uno spessore di 9,4 millimetri. Il display è un AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione 348 x 442 pixel e una copertura dello spazio colore NTSC pari al 100%. Amazfit GTS può anche essere utilizzato come un fitness tracker con tanto di 12 modalità sportive. Presente la certificazione per l'immersione in acqua a 5ATM per 50 metri. Da non sottovalutare anche la presenza di un chip NFC integrato.

Per l'occasione dell'arrivo in Italia di Amazfit GTS, è stata rilasciata la versione 0.0.6.31 del firmware, che introduce la lingua italiana. In particolare, tutte le voci di sistema sono ora nel nostro idioma.