AmazFit lancia Cheetah Square: design squadrato e cuore da... ghepardo!

Se avete letto la nostra recensione di AmazFit Cheetah Pro, potrebbe esservi venuta voglia di provare il primo smartwatch con Coach IA integrato. Tuttavia, i device della linea Cheetah sono disponibili solo con cassa rotonda, che non piace a tutti: per questo, AmazFit ha lanciato Cheetah Square, il suo nuovo smartwatch squadrato per sportivi.

AmazFit Cheetah Square ha uno schermo AMOLED da 1,75", dunque di dimensioni piuttosto grandi (Apple Watch Series 8 arriva a 1,99", per fare un confronto), con risoluzione pari a 450 x 390 pixel. Non solo: il display arriva alla bellezza di 1.000 nits di luminosità di picco e vanta la funzione always-on, perfetta per tenere sempre sotto controllo le notifiche in arrivo.



Inoltre, integrati nel software del dispositivo abbiamo 100 quadranti e 150 modalità sportive disponibili per gli utenti, esattamente lo stesso numero di AmazFit Cheetah e di AmazFit Cheetah Pro. Non manca infine la compatibilità con Amazon Alexa, che già da anni è l'assistente vocale prescelta dalla compagnia cinese per i suoi smartwatch.

Inoltre, AmazFit Cheetah Square promette fino a 8 giorni di durata della batteria o fino a 13 ore di durata con tracking GPS abilitato. L'orologio ha un peso piuma, pari a soli 25 grammi, e resiste all'acqua fino a cinque atmosfere. Tra i sensori del dispositivo, invece, abbiamo quello per il monitoraggio della frequenza cardiaca, quello per l'ossigenazione del sangue e quello per l'ECG.



Al momento, lo smartphone più essere acquistato dal sito web di AmazFit al prezzo di 229,90 Euro. L'unica colorazione disponibile è la Winner Champagne, anche se non è da escludere che altre tinte vengano lanciate in seguito.