Amazfit lancia le nuove special edition di Amazfit Balance

Amazfit annuncia oggi il lancio di Amazfit Balance Special Edition, le nuove varianti dello smartwatch di successo, che sostengono anche i progetti europei di forestazione.

Le nuove versioni sono dotate di tutte le funzionalità classiche per il benessere fisico e mentale, tra cui l’analisi della prontezza mentale e fisica e la misurazione della composizione corporeo, ma anche la guida al sonno ed i relativi strumenti di rilassamento basati sull’IA, l’IA Zepp Coach e Zepp Fitness Membership, ed il sistema di pagamento Zepp Pay.

L’Amazfit Balance Special Edition viene proposto anche in un packaging realizzato con materiali al 100% ecocompatibili: Amazfit ha spiegato che una parte dei profitti per ogni acquisto sarà donata a sostegno dei progetti di forestazione urbana in Europa.

"La partnership con One Tree Planted mantiene il nostro costante impegno verso la sostenibilità ambientale", ha dichiarato Pengtao Yu, VP Corporate Design, Brand & Consumer Marketing di Zepp Health. "I nostri smartwatch Special Edition, con nomi ispirati da sereni ambienti naturali, enfatizzano i concetti di tranquillità ed equilibrio di Amazfit Balance, consentendo al contempo alla nostra comunità globale di utenti di contribuire tangibilmente a importanti progetti di riforestazione, grazie a una donazione di 2 euro che sarà versata a One Tree Planted per ogni acquisto".

Amazfit Balance e Amazfit Balance Special Edition sono disponibili sul sito ufficiale di Amazfit e presso i partner retail di Amazfit, con prezzi a partire da 249,90 euro.