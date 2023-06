AmazFit lancia i nuovi smartwatch per runner: ecco Cheetah e Cheetah Pro!

A tre mesi dal lancio dell'AmazFit T-Rex, AmazFit svela oggi la sua nuova generazione di orologi intelligenti. Questa volta, gli smartwatch dell'azienda cinese si chiameranno AmazFit Cheetah e Cheetah Pro, e porteranno con sé alcune innovative feature legate all'Intelligenza Artificiale.

AmazFit Cheetah e Cheetah Pro saranno dedicati ai runner, perciò non sembra che sostituiranno la serie numerata del produttore di smartwatch, le cui ultime iterazioni sono state gli AmazFit GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini, lanciati lo scorso settembre. Entrambi gli orologi, inoltre, avranno uno chassis tondo: nessuna proposta rettangolare, a questo giro.

Entrambi gli smartwatch, poi, saranno dotati di un display AMOLED da 1.000 nits di luminosità di picco, perfetto per una consultazione delle informazioni a schermo anche sotto la luce diretta del sole. AmazFit Cheetah avrà uno schermo tondo da 1,39", mentre Cheetah Pro sarà dotato di un display di dimensioni più generose, con diagonale pari a 1,45". Inoltre, AmazFit Cheetah avrà un corpo in polimeri rinforzati, mentre Cheetah Pro sarà in lega di titanio.

Tra le altre feature hardware abbiamo poi la connettività GPS Dual Band e la tecnologia MaxTrack, che consente di captare poco meno del 100% del segnale satellitare. Sia AmazFit Cheetah che Cheetah Pro, poi, avranno una batteria da 440 mAh, che secondo AmazFit garantirà un'autonomia dei dispositivi fino a 14 giorni.

Le feature più interessanti saranno però quelle lato software: entrambi gli smartwatch integreranno Alexa ma, soprattutto, implementeranno l'AI Coach Chat di Zepp, un vero e proprio Chatbot basato su un Large Language Model proprietario e pensato appositamente per fornire consiglio agli utenti sugli gli allenamenti e per rispondere alle loro domande sullo sport e sugli esercizi.