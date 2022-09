Amazfit scatenata: ecco gli smartwatch GTR 4, GTS 4 e GTS 2 Mini

Tante novità in questa apertura di settembre, complice la prima giornata di eventi all'IFA 2022. Dopo il reveal di Kobo Clara 2E, l'eReader ecosostenibile, passiamo al settore smartwatch con la nuova gamma Amazfit.

La casa asiatica, ormai tra i punti cardinali nel mercato dei wearable, ha presentato i suoi bellissimi Amazfit GTR 4, Amazfit GTS 4 e GTS 4 Mini.

Una nuova generazione, quindi, per i gemelli diversi pensati per venire incontro allo stile di chiunque, oltre alla new entry, il piccolo GTS 4 Mini, destinato a far parlare di sé. Ma scopriamoli nel dettaglio.

Amazfit GTR 4

I dispositivi, anche quest'anno, saranno perfettamente distinguibili per via di un design opposto, rispettivamente circolare e rettangolare.

Dell'ultimo dispositivo Amazfit con display circolare abbiamo parlato già nella nostra recensione del rugged Amazfit T-REX 2, mentre il nuovo GTR 4 punta su un pannello circolare touch più ampio, un AMOLED da 1,43 pollici con lunetta in vetro antiriflesso con cornice metallica, corona classica e una cassa in lega di alluminio.

Sobrio ed elegante, punta molto sulla personalizzazione con oltre 200 watchface e display always-on.

Colorazioni disponibili: Superspeed Black, Vintage Brown Leather e Racetrack Grey.

All'interno, tutto ciò che ci si aspetta dalla serie, a partire da oltre 150 attività sportive monitorabili, sincronizzazione diretta con Strava e Adidas Running, localizzazione GPS dual band e sensore ottico BioTracker 4.0 PPG, ancora più potente e preciso, con il 30% in più di dati a disposizione. Amazfit, a questo proposito, promette una precisione nel monitoraggio della frequenza cardiaca simile a quella delle cinture cardiache, ma non mancano il rilevamento di saturazione dell'ossigeno nel sangue, la misurazione dei livelli di stress e la comodissima funzione one-tap per ottenere un check complessivo da tutti i sensori.



Lato autonomia, siamo sempre di fronte a un prodotto di riferimento: Amazfit promette fino a 14 giorni con un utilizzo tipico.

Amazfit GTS 4

Simile ma profondamente diverso, il GTS 2 continua sul solco tracciato dalle generazioni precedenti, con un fattore di forma rettangolare ad angoli smussati, display altrettanto rettangolare e con una diagonale decisamente più ampia del GTR 4. In questo caso, il display scelto è un HD AMOLED da 1,75 pollici a 341 ppi e con un rapporto schermo corpo del 72,8%.

In questo caso le watchface sono oltre 150 e le colorazioni a disposizione ben quattro, vale a dire: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown e Rosebud Pink. La batteria, invece, dovrebbe portare a casa fino a una settimana intera senza ricariche.

Amazfit GTS 4 Mini

Il piccolo di casa è, come racconta Amazfit, ultraleggero ma potente. Dotato di monitoraggio 24 ore su 24 come i fratelli maggiori, offre più di 120 modalità sportive e un display HD a colori da ben 1,65 pollici a 309 ppi.

La batteria da 270 mAh lo rende adatto a chi cerca un dispositivo che non necessita di una ricarica al giorno: infatti, il piccolo Amazfit GTS 4 Mini promette fino a 15 giorni di autonomia senza carica con uso tipico e addirittura 45 giorni in modalità risparmio batteria.

I colori? Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White.

La nuova gamma arriverà in Europa a partire dal 12 settembre con GTR 4 e GTS 4 in vendita a partire da 199,99 euro. Per GTS 4 Mini, invece, bisognerà attendere prima di scoprire la data di lancio nel mercato nostrano, mentre è già in vendita in Germania a partire da 99,99 euro.