Amazfit, al via gli sconti di Natale: offerte su Amazfit GTS e GTS 2 Mini

Con l’approssimarsi del Natale, aumentano le offerte e promozioni delle catene di distruzione sui vari prodotti d’elettronica. Anche Amazfit ha lanciato li suoi sconti e fino al 24 Dicembre 2021 propone prezzi ridotti su Amazfit GTS 2Mini ed Amazfit GTS.

Amazfit GTS Mini, lo smartwatch leggero e completo che supporta oltre 70 modalità sportive e funzioni per il monitoraggio della salute, a cui si aggiunge l’assistente vocale Alexa integrato ed una batteria in grado di garantire un’autonomia fino a 14 giorni, sarà disponibile al prezzo di 69,90 Euro presso gli store fisici online di Euronics , Expert e Trony .

Amazfit GTS, lo smartwatch com display ad elevata qualità ed alta risoluzione, con monitoraggio dei passi, la frequenza cardiaca e molto altro ancora, è disponibile in sei varianti di colore ed impermeabile fino a 5 ATM, ma supporta anche 12 modalità di allenamento. Fino al 24 Dicembre poterà essere acquistato nei negozi fisici e online di Unieuro al prezzo di 59,90€.

Manca all’appello l’ultimo arrivato della linea, l’Amazfit GTR 3 Pro, che almeno sugli store in questione dovrà essere acquistato a prezzo pieno. Proprio di recente su queste pagine abbiamo pubblicato un hands on in cui abbiamo raccontato il nostro mese in compagnia con il nuovo Amazit GTR 3 Pro.