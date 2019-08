Amazfit Sports Watch 3 ufficiale: parte la sfida a Huawei Watch GT Active

Amazfit, azienda "collegata" a Xiaomi in campo wearable, non sembra proprio volerne sapere di fermarsi. Dopo aver annunciato Amazfit X e Amazfit GTS, l'azienda ha svelato anche Amazfit Sports Watch 3.

Se Amazfit X era il "clone" di Xiaomi Mi Band 4 e Amazfit GTS assomigliava molto ad Apple Watch 4, Amazfit Sports Watch 3 sembra rifarsi molto a Huawei Watch GT Active, lo smartwatch sportivo dell'azienda cinese. Troviamo quindi un design circolare ed elegante, mentre i materiali sono metallo e policarbonato in fibra di vetro. Non manca una ghiera inossidabile 316 L e un cinturino in silicone da 22 mm impermeabile fino a 5 atmosfere. Il vetro ha una protezione Gorilla Glass 3 e lo smartwatch pesa appena 59,6 grammi.

Lo schermo è da 1,34 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel, mentre la CPU è una dual-core ARM Cortex M4 operante alla frequenza massima di 1,2 GHz. Troviamo poi 512MB di RAM LPDDR3, 4GB di memoria interna eMMC, una batteria da 300 mAh e il supporto a NFC, Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è proprietario.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, in Cina lo smartwatch viene venduto a un prezzo di partenza di 1299 yuan (circa 160 euro al cambio attuale). Chiaramente il costo potrebbe essere destinato ad aumentare nel caso Amazfit Sports Watch arrivi in Europa.