Amazfit Stratos 3 e Stratos 3+ ufficiali a IFA 2019: dettagli e prezzo europeo

Dopo aver svelato il prezzo europeo di Amazfit GTS, l'azienda che collabora con Xiaomi ha annunciato al grande pubblico anche i suoi nuovi smartwatch Stratos 3 e Stratos 3+. Questi dispositivi arriveranno anche in Europa e tutti i dettagli sono stati svelati durante la conferenza tenutasi a IFA 2019.

Amazfit Stratos 3 monta un display Full Moon da 1,34 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel, 512MB di RAM e 4GB di memoria interna. Insomma stiamo parlando della stessa configurazione offerta dalla variante sportiva Amazfit Sports Watch 3, ma in questo caso il focus è posto sulle attività quotidiane (e non sul fitness). Interessante il fatto che lo smartwatch disponga di una modalità Ultra che consente di ottimizzare la durata della batteria. Secondo il produttore, ovvero Huami, si può arrivare anche fino a 14 giorni di autonomia. Non mancano poi tutte le connettività del caso, dall'NFC al chip GNSS Sony (GPS/Glonass/Beidou/Galileo) passando per il Bluetooth e per il Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Una delle novità più interessanti è costituita dalla funzionalità Biotracker PPG, che permette di monitorare costantemente il battito cardiaco con maggiore precisione. Durante la conferenza tenutasi nel contesto dell'IFA 2019, Amazfit ha svelato anche una variante "potenziata" chiamata semplicemente Stratos 3+. Quest'ultima differisce dal "modello base" per i materiali utilizzati.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Amazfit Stratos 3 e Amazfit Stratos 3+ arriveranno in Europa rispettivamente a un prezzo di 199,90 euro e 229,90 euro. La "variante base" arriverà nel corso del mese di ottobre 2019, mentre quella "Plus" verrà lanciata in seguito. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di tenere monitorato il sito ufficiale di Amazfit. Qui sotto trovate alcune foto scattate da noi direttamente da Berlino.