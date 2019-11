Amazfit Stratos 3 ufficiale in Italia: prezzo, caratteristiche e uscita

Dopo l'annuncio a IFA 2019, lo smartwatch Amazfit Stratos 3 arriva ufficialmente in Italia. Infatti, l'azienda cinese Huami ha deciso di portare il prodotto anche nel nostro Paese.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Amazfit, Stratos 3 viene venduto a un prezzo ufficiale di 199,99 euro. Le prime spedizioni partiranno dal 15 novembre 2019, ma è già possibile preordinare lo smartwatch.

A livello di caratteristiche tecniche, Amazfit Stratos 3 monta un display Full Moon da 1,34 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel, 512MB di RAM e 4GB di memoria interna. Stando al produttore, ovvero l'azienda cinese Huami, l'autonomia sarebbe di circa 14 giorni (con modalità Ultra attivata). Non mancano poi tutte le connettività del caso, dall'NFC al chip GNSS Sony (GPS/Glonass/Beidou/Galileo) passando per il Bluetooth e per il Wi-Fi 802.11 b/g/n. Interessante la presenza della funzionalità Biotracker PPG, che consente di monitorare costantemente il battito cardiaco con maggiore precisione.

Si tratta di uno smartwatch pensato soprattutto per gli sportivi, anche se Stratos 3 non disdegna l'utilizzo durante le classiche attività quotidiane. Per quanto riguarda il brand Amazfit, vi ricordiamo che nella giornata odierna lo smartwatch Amazfit Stratos 2S Standard è in offerta nel contesto degli sconti di Xiaomi. Tuttavia, c'è da dire che la differenza di prezzo con il nuovo modello non è poi così marcata.