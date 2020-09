Amazfit svela i nuovi GTR 2, GTS 2 ed Amazfit Band 5: specifiche e prezzi

Huami ha svelato oggi in Cina i due nuovi smartwatch della serie, i GTR 2 e GTS 2, e confermato le specifiche tecniche di Amazfit Band 5 che era stata confermata negli scorsi giorni ed ora è pronta ad approdare in America al prezzo di 49,99 Dollari.

Partendo proprio da Amazfit Band 5, si tratta di una smartband che a grandi linee ricorda la Xiaomi Mi Band 5 che siamo abituati a conoscere. Troviamo infatti uno schermo AMOLED da 1,1 pollici con risoluzione di 126x194 pixel, ed un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca oltre che della saturazione dell'ossigeno. Il braccialetto è chiaramente anche in grado di monitorare il sonno, ed offre il pieno supporto ad Alexa.

Come Xiaomi Mi Band 5, anche questo può essere usato per lo sport: è resistente all'acqua fino a 5ATM e supporta 11 modalità sportive. A livello software troviamo anche oltre 45 watchfaces personalizzabili per cambiare stile continuamente.

Amazfit GTR 2 rappresenta invece lo smartwatch di punta. Con uno schermo circolare da 1,39 pollici AMOLED, include anch'esso il monitoraggio del sonno, ossigenazione e della frequenza cardiaca costante. La batteria è in grado di offrire un'autonomia di 38 giorni (almeno secondo le specifiche ufficiali diffuse dal produttore), e supporta 12 modalità sportive che in futuro attraverso degli aggiornamenti arriveranno a 90. Presente anche il supporto GPS, GLONASS ed NFC per i pagamenti, oltre che la resistenza all'acqua fino a 5 ATM.

Nei negozi arriveranno due varianti: il modello Sport, con cassa in alluminio e cinturino in silicone costerà 125 Euro circa, mentre quella Classic con cassa in acciaio e cinturino in pelle 138 Euro.

Amazfit GTS 2 invece si differenzia per la cassa in metallo anodizzato quadrata, con display da 1,65 pollici AMOLED. Le funzionalità sono praticamente identiche, ad eccezione della batteria che garantisce 7 giorni di autonomia. Anche questo permette di rispondere alle chiamate e supporta 12 modalità sportive. Il prezzo dovrebbe essere di circa 125 Euro.