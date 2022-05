Amazfit T-Rex 2 è ufficiale: il nuovo smartwatch con GPS e materiali di livello militare

Amazfit annuncia oggi il nuovo T-Rex 2, lo sportwatch più resistente e avanzato prodotto dal brand fin’ora. Il dispositivo indossabili fa della resistenza il suo punto forte, ed infatti ha superato ben 15 test di resistenza di livello militare.

Lo smartwatch rugged supporta il GPS ed è progettato per l’attività all’aria aperta e negli ambienti estremamente difficili, grazie alla doppia banda, 5 satelliti e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM. A ciò si aggiungono le nuove modalità sportive aggiunte, le rinnovate funzioni di navigazione ed un sistema di monitoraggio completo della salute.

Il dispositivo è indirizzato ad escursionisti, scalatori, trail runner ed avventurieri nell’esplorazione dei terreni sconosciuti grazie alle funzioni di navigazioni su traiettoria, navigazione in tempo reale e tracciamento del percorso. E’ presente anche la navigazione a ritorno diretto che mostra la linea retta pi breve per tornare all’inizio del percorso. Tra le funzioni legate alla navigazione all’aria aperta troviamo anche l’altimetro barometrico e la bussola che sono perfetti per chi vuole conquistare nuove vette e scoprire sentieri inesplorati. Agli utenti viene però anche data la possibilità di importare i percorsi: in questo modo possono caricare sul proprio smartwatch dei percorsi preselezionati per seguirli sul polso.

A livello di batteria, invece, Amazfit parla di 24 giorni, ma chiaramente sono dati ufficiali da confutare.

L’orologio supporta anche il monitoraggio della salute 24/7 con 6PD BioTracker sviluppato da Amazfit che permette agli utenti di ottenere dati importanti in modo rapido ed efficace, tra cui la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ed i livelli di stress.

La scocca è resistente a temperature fino a -40 gradi Celsius e +70 gradi. Lo schermo è HD AMOLED da 1,39 pollici ad alta risoluzione always-on.

Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in pre-ordine in Italia dal 1 giugno 2022, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 229,90 euro, presso lo store Amazon e il sito ufficiale di Amazfit .