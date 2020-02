Amazfit T-Rex ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo dello smartwatch resistente

Dopo l'annuncio avvenuto durante il CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas di inizio 2020, Amazfit ha finalmente annunciato ufficialmente l'arrivo dell'atteso smartwatch T-Rex in Italia.

Infatti, l'azienda cinese Huami, che ricordiamo ha collaborato con Xiaomi per la serie Mi Band, ha aperto i preordini del dispositivo a un prezzo di 149,90 euro tramite il sito ufficiale di Amazfit. Le prime spedizioni partiranno il 5 marzo 2020.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di uno smartwatch che punta molto sulla solidità costruttiva, visto che dispone di ben 12 certificazioni militari. La stessa società cinese lo definisce come uno "smartwatch rugged", pensato per coloro che sono soliti utilizzare questi dispositivi in luoghi non dei più "ospitali".

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Amazfit T-Rex, troviamo uno schermo AMOLED da 1,3 pollici con risoluzione pari a 360 x 360 pixel, una batteria da 390 mAh (autonomia stimata di fino a 20 giorni) e il supporto a Bluetooth 5.0 e GPS + GLONASS. Non manca anche la misurazione del battito cardiaco e l'impermeabilità fino a 5ATM. Le colorazioni citate nel portale ufficiale sono Gun Grey, Rock Black, Camo Green, Khaki e Army Green, ma per il momento sembra che in Italia si possa preordinare solamente la versione Rock Black.