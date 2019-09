Amazfit Verge Lite ed iPad da 128GB in offerta su Amazon

Anche nella giornata di oggi, continuano su Amazon le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Il colosso degli e-commerce propone a prezzo scontato uno smartwatch dell'ecosistema Xiaomi ed un iPad da 9,7 pollici con 128GB di memoria interna.

Partiamo dallo smartwatch, l'Amazfit Verge Lite, che nella colorazione shark gray e gray può essere portato a casa ad 80,70 Euro, il 18% in meno rispetto ai 99 Euro di listino. Il dispositivo sarà disponibile in offerta fino alle 20:30 di questa sera, ma è anche indicato il limite di disponibilità e nel momento in cui stiamo scrivendo ne è stato richiesto il 20%.

A livello tecnico, lo smartwatch include uno schermo AMOLED, ma offre una durata della batteria di 20 giorni e può essere usato anche in allenamento grazie alle numerose modalità d'esercizio multiple. Inoltre, è anche in grado di effettuare il monitoraggio del sonno.

Per quanto riguarda l'iPad invece, si tratta dell'iPad da 9,7 pollici, WiFi Only con 128GB di memoria interna. Il tablet può essere acquistato al prezzo di 331,55 Euro, rispetto ai 449 Euro di listino. Come spesso accade su Amazon, nella scheda tecnica è presente il prezzo di 349 Euro, ma il sistema provvederà a stornare i 17,45 Euro di differenza al momento dell'inserimento nel carrello.