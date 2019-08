Amazfit X ufficiale: è uno 'Xiaomi Mi Band 4 futuristico' che ci porta nel 2020

Nell'immaginario collettivo, il 2020 è sempre stato un anno "futuristico", dove ci sarà chissà quale rivoluzione ad attenderci. In Edge of Tomorrow - Senza Domani nel 2020 gli alieni attaccano la Terra, mentre in Pacific Rim è l'anno in cui mostri giganteschi minacciano di cancellare l'umanità. Nella realtà, sarà il momento giusto per Amazfit X.

Insomma, niente alieni che minacciano l'esistenza umana per il 2020, ma i dispositivi tecnologici futuristici non mancheranno di certo. Amazfit X è infatti una sorta di ibrido tra una smartband e uno smartwatch. Attualmente si tratta solamente di un concept, anche se Huami ha mostrato un prototipo durante un recente evento, ma Amazfit X verrà lanciato ufficialmente nel 2020. I suoi punti di forza? Un display OLED flessibile da 2.7 pollici e le dimensioni piuttosto compatte.

Per il resto, la luminosità di picco è di 430 nit, la copertura dello spazio colore NTSC è al 100% e la risoluzione del pannello è pari a 206 x 640 pixel. Il vetro è curvo "3D" e la cassa è in metallo. Lo spessore è invece di 12,5 millimetri, mentre la batteria interna è da 220 mAh (autonomia stimata di 7 giorni). Non abbiamo purtroppo informazioni in merito al prezzo di Amazfit X, ma non mancheremo certamente di fornirvi tutti i dettagli del caso quando verrà annunciato. Nel frattempo, la sfida a Xiaomi Mi Band 4 sembra essere stata lanciata.