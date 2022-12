Amazon, 10 Dollari al mese per cedere i propri dati: il controverso programma negli USA

Dopo aver scoperto la pagina che contiene l'elenco di tutti i buoni Amazon attivi al momento, un'altra offerta arriva dal colosso di Seattle per tutti i suoi clienti americani. A quanto pare, infatti, Amazon avrebbe iniziato a offrire un credito di qualche Dollaro al mese ad alcuni utenti, con una condizione però molto controversa.

Stando a quanto spiega il giornalista Taylor Wimberly su Twitter, infatti, Amazon starebbe offrendo ad un numero ristretto di clienti americani un buono spesa da due Dollari al mese in cambio della possibilità di monitorare tutto il traffico dati dello smartphone tramite un'apposita VPN, che impone il passaggio di tutte le ricerche effettuate sul web dall'utente attraverso i server dell'azienda.

L'obiettivo, ovviamente, è quello di tenere traccia delle pubblicità visualizzate da ogni singolo utente, in modo da modificare e migliorare la visualizzazione degli ad e il loro posizionamento sulle pagine web. All'atto pratico, però, la proposta di Amazon è quella di fornire al colosso fondato da Jeff Bezos un'enorme mole di dati per ogni singolo utente a fronte di un guadagno irrisorio.

L'opzione è parte del più ampio progetto Amazon's Shopper Panel, un programma su invito che permette a chi vi partecipa di ricevere fino a dieci Dollari al mese caricando le ricevute dei propri acquisti tramite un'apposita app e condividendo i propri dati con Amazon, oltre che partecipando a delle indagini statistiche.

Il programma, per il momento, è attivo solo negli Stati Uniti, ed è già stato criticato dalla stampa estera: per esempio, The Verge spiega ai suoi lettori che "Non! Dovreste! Farlo!", aggiungendo anche che "se anche fossi disposto a cedere praticamente tutta la tua privacy - cosa che probabilmente non vorresti fare - perché farlo solo per pochi Dollari?".



Il problema, in particolare, risiede nel fatto che Amazon chiede sia il traffico web dei propri utenti che le ricevute dei loro acquisti: queste ultime, negli Stati Uniti, possono essere usate come prove in tribunale, perciò si tratta di documenti strettamente privati, che solitamente non vengono condivisi con altre persone (o, ancora peggio, con servizi, istituzioni o aziende come Amazon).