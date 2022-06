Buono Amazon da 10 Euro in regalo con Very Mobile: basta effettuare la portabilità!

I principali operatori virtuali italiani sono soliti regalare un buono Amazon in regalo ai clienti che effettuano la portabilità: dopo l’iniziativa Kena da 5,99 Euro al mese, ora scaduta, il buono Amazon da 10 Euro in regalo viene dato da Very Mobile attivando una SIM provenendo da altri MVNO.

Recandosi sul sito ufficiale Very Mobile è infatti possibile accedere a ben quattro offerte di portabilità estremamente interessanti, alcune più semplici e altre con più Internet a disposizione. Il pacchetto più economico, ad esempio, è composto da 50 Giga in 4G, chiamate e SMS illimitati verso tutti a solo 5,99 Euro al mese, con attivazione e SIM a costo zero. Altrimenti, è possibile fare il salto a 100 Giga spendendo 6,99 Euro al mese.

La offerta più bilanciata e intrigante è senza ombra di dubbio Very 7,99 con chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, SMS senza limiti e 150 Giga. Infine, l’operatore mobile secondo brand di WindTre propone il pacchetto da 9,99 Euro al mese con 220 Giga e chiamate/SMS senza limiti, sempre con attivazione a costo zero.

Gli unici vincoli sono i seguenti: innanzitutto, la portabilità deve essere completata da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Fastweb e altri MVNO; inoltre, il buono regalo Amazon dal valore di 10 Euro verrà erogato solo dopo l’attivazione della SIM e il primo rinnovo, via e-mail ed entro 30 giorni da quest’ultimo.

A proposito di operatori telefonici, ricordiamo che il 7 luglio arriverà una rimodulazione Vodafone.