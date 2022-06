Amazon: 10 giorni di sconti fino al 38% su robot aspirapolvere lavapavimenti

Mentre continuano le offerte solo online di Mediaworld, Amazon in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti su un'ampia gamma di robot aspirapolvere, su cui è possibile risparmiare fino al 38% rispetto ai prezzi di listino.

Di seguito gli sconti:

Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini,6D Sensore di Collisione,Alexa/Google,Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, Moquette e Pavimento duro,Aspirapolvere Robot-M213: 139,99 Euro (219,99 Euro)

Lefant M213s Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,3200pa,150min,6D Sensore di Collisione,Alexa/Google,Ottimo per i Peli degli Animali Domestici,Moquette e Pavimento duro,Aspirapolvere Robot: 159,99 Euro (259,99 Euro)

Lefant U180 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,3200Pa,Aspira&Lava 2 in 1,con Parete Virtuale,Controllo App/Alexa/Google, per Pulizia Domestica/Peli Animali: 179,99 Euro (259,99 Euro)

Come si può vedere direttamente dalle schede prodotto, gli sconti saranno disponibili per i prossimi 10 giorni e beneficiano di tutti i vantaggi classici previsti dal Prime, inclusa la consegna veloce e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Come si può vedere direttamente dalle schede, il risparmio è importante ed i robot aspirapolvere sono compatibili anche con Alexa e con Google Assistant, e beneficiano quindi anche del controllo vocale.

Non è disponibile il pagamento in dodici o cinque rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, e la consegna è garantita a stretto giro di orologio, anche per lunedì prossimo.