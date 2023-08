Amazon, 10% di sconto sui prodotti Seconda Mano ex Warehouse fino al 27 Agosto 2023

Amazon dà il via alla settimana lavorativa di molti italiani che di ritorno dalle ferie con un’interessante promozione sui prodotti Amazon Seconda Mano, ex Warehouse. Fino alle 23:59 del prossimo 27 Agosto, infatti, sarà possibile godere di uno sconto immediato al check out del 10%.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata su Amazon, i clienti Amazon possono godere di uno sconto de 10% sui prodotti presenti nella pagina. Ciò che bisogna fare è semplicemente trovare il prodotto desiderato, quindi scegliere la versione giusta (modello, colore, dimensioni, ed altro), aggiungerlo al carrello e procedere con l’ordine. La riduzione sarà visibile poco prima del pagamento, e sarà pari al 10%.

Di seguito i termini e condizioni:

I clienti di Amazon possono beneficiare di uno sconto del 10% su una selezione di prodotti resi venditi da Amazon Seconda mano (da qui in poi “l’offerta).

L’offerta è valida dalle 00:00 del 21/08/2023 alle 23:59 del 27/08/2023 (da qui in poi, “il periodo dell’offerta”) a meno che non specificato diversamente. L’ordine deve essere effettuato prima della fine del periodo dell’offerta.

L’offerta si applica solo ai prodotti idonei che mostrano il messaggio promozionale sulla propria pagina informativa (da qui in poi, “i prodotti idonei”). La lista di tutti i prodotti idonei può essere trovata a questa pagina

Lo sconto sarà applicato automaticamente durante la finalizzazione dell’ordine.

L’offerta si riferisce solo ai prodotti venduti da Amazon Seconda mano, e non a prodotti venduti da qualsiasi altro venditore su Amazon

Laddove non specificato diversamente sulla pagina promozionale, l’offerta non può essere utilizzata su ordini già effettuati o in combinazione con altre promozioni.

L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe essere ritiratao o modificata in qualsiasi momento e senza preavviso.

L’offerta non può essere sostituita da buoni in contanti.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, inclusi buoni regalo promozionali.

I costi di spedizione si applicano a tutti i prodotti secondo i termini e le condizioni base di Amazon.

L’offerta non si applica in aree che la proibiscono.

Si applicano i Termini e Condizioni di vendita di Amazon.

Non si tratta della prima volta che Amazon propone promozioni di questo tipo, ed i prodotti che rientrano sono sicuramente molto interessanti.

